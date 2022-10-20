التحقيق مع جزائرية في جريمة قتل طفلة فرنسية واليمين المتشدد يلقي باللوم على المهاجرين

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التحقيق مع جزائرية في جريمة قتل طفلة فرنسية واليمين المتشدد يلقي باللوم على المهاجرين

قبل 52 دقيقة

على وقع الصدمة التي يعيشها الفرنسيون إثر مقتل طفلة تدعى "لولا"، 12 عاما، تحولت الجريمة إلى موضوع سجال سياسي في البرلمان الفرنسي بشأن قوانين الهجرة والمهاجرين، وذلك لأن المشتبه بها من أصول جزائرية ويوجد أمر قانوني بمغادرتها الأراضي الفرنسية.

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