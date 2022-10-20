السيسي يفاجىء عاملا: "انت بتقبض كام؟" كيف علق مصريون على السؤال المتكرر للرئيس المصري

قبل ساعة واحدة

أصبح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي معروفا بسؤاله المعهود عند قيامه بالجولات التفقدية للمشاريع أو حضوره المؤتمرات بتوجيه سؤال لأحد الحضور عن مرتبه الشهري... "أنت بتقبض كام؟".

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