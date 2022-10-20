المغرب وفرنسا.."الأزمة الصامتة" تتفاقم بينهما، هل السفير المغربي في فرنسا أحد مظاهرها؟

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المغرب وفرنسا.."الأزمة الصامتة" تتفاقم بينهما، هل السفير المغربي في فرنسا أحد مظاهرها؟

قبل 38 دقيقة

قرأ البعض في قرار الملك المغربي محمد السادس تعيين سفير المغرب في فرنسا، محمد بنشعبون، مديرا لصندوق محمد السادس للاستثمار، بأنه رد على مغادرة سفيرة فرنسا بالمغرب وشغور منصبها، وأنه يضيف عاملا آخر في "الأزمة الصامتة" بين البلدين.

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