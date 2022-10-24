محمد بن سلمان..لماذا سيغيب عن قمة جامعة الدول العربية بالجزائر؟

أعلن الديوان الملكي السعودي أن ولي العهد محمد بن سلمان لن يحضر قمة الجزائر لأسباب صحية. هذا الإعلان أثار تكهنات عن السبب ومخاوف من عدم تحقيق القمة نتائج مرجوة منها. وبهذا يرتفع عدد الزعماء العرب الذين لن يحضروا القمة إلى ستة.