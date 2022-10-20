رونالدو يغادر أرض الملعب غاضبا..هل باتت أيام الدون مع مانشستر يونايتد معدودة؟
رونالدو يغادر أرض الملعب غاضبا..هل باتت أيام الدون مع مانشستر يونايتد معدودة؟
بعد أن حل ضيفا متكررا على مقاعد البدلاء لنادي مانشستر يونايتد، ازدادت التساؤلات حول مستقبل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، وهل سيغادر الشياطين الحمر قريبا، خاصة بعد مغادرته أرض الملعب غاضبا في مباراة يونايتد مع توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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