بي بي سي إكسترا: كيف يؤثر العمل أثناء الدراسة على الطلبة؟

قبل 8 دقيقة

دفعت تكاليف الدراسة الجامعية المرتفعة في الأردن العديد من الطلبة للعمل والدراسة في نفس الوقت من أجل مساعدة أسرهم على تحمل المصاريف الجامعية، خاصة مع رفع بعض الجامعات الحكومية والخاصة رسومها خلال الأعوام الثلاث الأخيرة.