بي بي سي إكسترا: كيف يؤثر العمل أثناء الدراسة على الطلبة؟
بي بي سي إكسترا: كيف يؤثر العمل أثناء الدراسة على الطلبة؟
دفعت تكاليف الدراسة الجامعية المرتفعة في الأردن العديد من الطلبة للعمل والدراسة في نفس الوقت من أجل مساعدة أسرهم على تحمل المصاريف الجامعية، خاصة مع رفع بعض الجامعات الحكومية والخاصة رسومها خلال الأعوام الثلاث الأخيرة.
إلا أن العمل إلى جانب الدراسة، له أثره المادي وثمنه النفسي على الطلبة الذين يضطرون إلى مغادرة جامعاتهم باكرا للالتحاق بعملهم اليومي.
المزيد في تقرير مراسل إكسترا في الأردن محمد عدنان.