بعد 45 يوما فقط في سدة الحكم..رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تستقيل من منصبها
بعد 45 يوما فقط في سدة الحكم..رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تستقيل من منصبها
بعد ساعات من وصف نفسها بالمحاربة، تقدمت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس باستقالتها. وواجهت تراس منذ إعلان وزير الخزانة السابق عن الميزانية المصغرة انتقادات لاذعة بعدما أدت إلى اضطرابات مالية واقتصادية واسعة.
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