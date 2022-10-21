اليوغا في "دنيانا": أكثر من مجرّد "ترند"

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اليوغا في "دنيانا": أكثر من مجرّد "ترند"

قبل 6 دقيقة

في السنوات الأخيرة، انتشرت اليوغا في العالم العربي ومختلف بلدان العالم بشكل كبير. ولكن هل يعكس انتشارها فهماً حقيقياً لها أم هو مجرّد تتبّع للموضة؟

بحسب تعريف الأمم المتّحدة، اليوغا هي ممارسة جسدية وعقلية وروحية قديمة نشأت في الهند منذ آلاف السنين. كلمة "يوغا" مشتقة من اللغة السنسكريتية وتعني الانضمام أو الاتحاد، وترمز إلى اتحاد الجسد والوعي. تُمارس اليوم بأشكال مختلفة حول العالم وتستمر شعبيتها في الازدياد، واعترافاً بندائها العالمي، في 11 كانون الأول / ديسمبر 2014، أعلنت الأمم المتحدة يوم 21 حزيران / يونيو يوماً عالمياً لليوغا بموجب القرار 69/131.

لكن اليوغا هي أكثر من مجرد نشاط بدني. في "دنيانا" ناقشت يسرا محمد من الكويت وميرا صيداوي من فلسطين، علاقة علم النفس باليوغا مع دارين حوماني من لبنان، وهي معالجة نفسية باليوغا. كذلك تحدّثت جيهان سعيد وهي مدربة يوغا من مصر، عن انتشار اليوغا في مصر والهجوم عليها من زاوية الدين.