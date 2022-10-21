ثورة السودان على وقع موسيقى الراب والتغيير

قبل ساعة واحدة

مرّ عام على انقلاب السودان الذي قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان وتسلم على إثره مقاليد الحكم، بعد أن حل الحكومة المدنية واعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

لكن التظاهر ليس الوسيلة الوحيدة للشباب السوداني للتعبير، ازدهر الراب الثوري مؤخرا كوسيلة فنية حماسية للشباب للتعبير عن آرائهم، وطموحهم، وإحباطهم، وأحلامهم. في هذه الحلقة من بي بي سي إكسترا سنتعرف على بعض الشباب الذي استخدم فن الراب للتعبير عن واقع بلاده. وسنبحث أيضا إلى أي مدى يمكن لهؤلاء الشباب استخدام الفن بحرية داخل السودان والتحديات التي دفعت واحد من أشهر فناني الراب في تاريخ السودان للخروج من بلاده.