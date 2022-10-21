وزير التسامح الإماراتي يثير جدلا في حفل تخريج جامعة العين
وزير التسامح الإماراتي يثير جدلا في حفل تخريج جامعة العين
أثار وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، جدلا واسعا، بطريقة تعامله مع طالبة أثناء تسليمه الشهادات لخريجين من جامعة العين، قام برمي الشهادة على الطاولة التي أمامه، بعد قيام الفتاة بممازحة الجمهور عبر التلويح بيديها تعبيرا عن فرحتها بالتخرج.
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