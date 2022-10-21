مناشدات لمنع تطبيق تيك توك في مصر بسبب انتشار ظاهرة خطيرة وتيك توك تنفي تداول تلك المقاطع على منصتها

قبل 17 دقيقة

طالبت النائبة إيناس عبد الحليم السلطات المصرية بمنع تطبيق تيك توك وذلك بعد انتشار ظاهرة بين الأطفال في المدارس تشكل خطرا على حياتهم. من جانبها قالت شركة تيك توك إن "هذا التحدي المزعج والمقلق ليس ضمن المحتوى الرائج أو المقبول على منصتنا".