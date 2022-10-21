كيف "انتصر" رأس خس على رئيسة الحكومة البريطانية المستقيلة؟
كيف "انتصر" رأس خس على رئيسة الحكومة البريطانية المستقيلة؟
أعلنت صحيفة "ديلي ستار" انتصار رأس خس في الصمود لفترة أطول من رئيسة الحكومة البريطانية "ليز تراس"، وذلك في بث حي لرأس خس يحمل باروكة شقراء وعينين وفم ضاحك. جاء ذلك لتسليط الضوء على أزمة "تراس"، وانتهت باستقالتها.
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