جلاوجي: أبتعد عن تصوير المرأة كونها تكافح من أجل تحرير جسدها

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جلاوجي: أبتعد عن تصوير المرأة كونها تكافح من أجل تحرير جسدها

قبل 14 دقيقة

قال عز الدين جلاوجي الكاتب والأديب الجزائري إنّ الأدب والإبداع تأخر كثيراً في تناول وتسجيل ومساءلة ممارسات الاحتلال الفرنسي ضد بلاده والذي تعامل مع "أسلافه بسياسة الأرض المحروقة من أجل حرق ذاكرته وموروثه" حسب تعبيره. وأشار الجلاوجي إلى وجود كثير من المطالبات لفرنسا بالإعتذار وأنّ بلاده لن تستطيع التصالح مع "سنوات الدم والجمر والإرهاب الفرنسي ضد أسلافه" حسب وصفه.

وفيما يتعلق بتناول المرأة في أعماله الإبداعية يرى الأديب الجزائري أنّ العمل الإبداعي لا يخلو من المرأة وأنّ كتاباته على وجه الخصوص تعاملت مع المرأة بكونها رمزاً للتحدي والشموخ كما جاء في روايتة "عناق الأفاعي" مشيراً إلى ابتعاده عن تصوير المرأة كونها" تكافح من أجل أن تحرر جسدها وشكلها" حسب تعبيره

وشدّد جلاوجي على ضرورة توسيع وسائل استخدام اللغة العربية بالنسبة للأطفال حتى تناسب تطور العصر وإدخال مصطلحات وتعابير جديدة تجعلها قادرة على مسايرة اللغات الأخرى

فكيف ينظر الكاتب والأديب الجزائري للمحاذير المختلفة التي قد تفرضها السلطة أو المجتمع؟ وما تقييمه لإسهام الأدباء والكتاب في المغرب العربي على وجه الخصوص في مجال الأدب؟ وهل من فروق بين الأدباء في الغرب ونظرائهم في المنطقة العربية خاصة في مجال الكتابة للمسرح؟