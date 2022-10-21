تونس.. ما قصة طفلة الأربع سنوات التي "هاجرت وحيدة" إلى إيطاليا؟
تونس.. ما قصة طفلة الأربع سنوات التي "هاجرت وحيدة" إلى إيطاليا؟
في رحلة محفوفة بالمخاطر، وصلت طفلة تونسية تبلغ من العمر 4 سنوات ، بمفردها إلى إيطاليا على متن قارب هجرة غير شرعية. شكل الخبر صدمة للتونسيين وجدد النقاش حول الهجرة غير الشرعية التي خلفت كوارث عديدة في الفترة الأخيرة بتونس.
فما تفاصيل هذه القصة؟ وكيف عبرت الفتاة البحر المتوسط بدون والديها؟
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من برنامج ترندينغ الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.