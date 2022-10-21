تونس.. ما قصة طفلة الأربع سنوات التي "هاجرت وحيدة" إلى إيطاليا؟

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تونس.. ما قصة طفلة الأربع سنوات التي "هاجرت وحيدة" إلى إيطاليا؟

قبل 26 دقيقة

في رحلة محفوفة بالمخاطر، وصلت طفلة تونسية تبلغ من العمر 4 سنوات ، بمفردها إلى إيطاليا على متن قارب هجرة غير شرعية. شكل الخبر صدمة للتونسيين وجدد النقاش حول الهجرة غير الشرعية التي خلفت كوارث عديدة في الفترة الأخيرة بتونس.

فما تفاصيل هذه القصة؟ وكيف عبرت الفتاة البحر المتوسط بدون والديها؟