السيسي: لم أقدم لكم وعودا جميلة.. كيف تفاعل مصريون مع حديث السيسي في المؤتمر الاقتصادي؟

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تفاعل المصريون مع كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي 2022، حيث قال إنه في حملته الانتخابية عام 2014، لم يقدم وعودا جميلة. رد مغردون على تصريحات السيسي بنشر فيديوهات قديمة لحديثه عن ما سيقوم به من إصلاحات اقتصادية.