"الطلاق قرارك والإجراءات علينا" لوحة إعلانية ظهرت في شوارع تونس تثير غضبا

قبل 34 دقيقة

أثارت لوحة إعلانية عن موقع مختص في الطلاق بشوارع المدن التونسية جدلا واسعا. اللوحات التي وصفت بأنها تشجع على الطلاق، دفعت عميد المحامين حاتم المزيو إلى إصدار بلاغ لاتخاذ إجراءات ضد الأشخاص القائمين على الموقع.