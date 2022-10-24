ريشي سوناك..أول رئيس وزراء من أقلية عرقية والأصغر في تاريخ بريطانيا الحديث

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ريشي سوناك..أول رئيس وزراء من أقلية عرقية والأصغر في تاريخ بريطانيا الحديث

قبل 22 دقيقة

حصل وزير المالية البريطاني الأسبق ريشي سوناك على دعم أغلبية النواب ليصبح زعيم حزب المحافظين الجديد ورئيسا للحكومة خلفا لليز تراس. سوناك من أبوين هنديين ويعتنق الديانة الهندوسية وبتوليه يصبح أصغر رئيس وزراء في تاريخ بريطانيا الحديث.

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