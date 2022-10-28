كأس العالم 2022..هل يستبعد منتخب "نسور قرطاج" بعد تحذيرات الفيفا؟
كأس العالم 2022..هل يستبعد منتخب "نسور قرطاج" بعد تحذيرات الفيفا؟
قلق في الأوساط الرياضية التونسية حول احتمال حرمان المنتخب التونسي من المشاركة في كأس العالم 2022، بعد تحذيرات من الاتحاد الدولي لكرة القدم باستبعاد المنتخب والأندية التونسية من البطولات التي تنظم تحت إشراف الفيفا، وذلك بسبب تقارير عن تدخل السلطات في شؤون اتحاد كرة القدم التونسي بحسب الفيفا.
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