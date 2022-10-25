بي بي سي إكسترا: كيف تتجنب اكتئاب الشتاء؟
بي بي سي إكسترا: كيف تتجنب اكتئاب الشتاء؟
ربما يحب بعضكم الشتاء لأمطاره وبرده وفنجان القهوة الصباحي الساخن، وربما بينكم يكرهون هذا الفصل لأنه يشعرهم بالحزن والكآبة التي تتطور عند البعض لتصبح اكتئابا يفقد أصحابه شهية الأكل ويصبهم باضطرابات النوم وسوء المزاج هذه الحالة يسميها العلماء اكتئاب الشتاء ويرجعونه إلى قصر فترات ضوء الشمس ودكانة النهار وطول الفترات المظلمة.
والضوء يؤثر على الدماغ لاشك، كما أثبته بحث نشرته مؤخرا مجلة Science Advances، التجربة أجريت على الفئران وأثبت تأثر الخلايا العصبية بطول وقصر النهار وانعكس بالتالي على سلوكها. دعاء فريد اهتمت بالموضوع وأعدت هذا التقرير.