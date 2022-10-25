بي بي سي إكسترا: كيف تتجنب اكتئاب الشتاء؟

قبل ساعة واحدة

ربما يحب بعضكم الشتاء لأمطاره وبرده وفنجان القهوة الصباحي الساخن، وربما بينكم يكرهون هذا الفصل لأنه يشعرهم بالحزن والكآبة التي تتطور عند البعض لتصبح اكتئابا يفقد أصحابه شهية الأكل ويصبهم باضطرابات النوم وسوء المزاج هذه الحالة يسميها العلماء اكتئاب الشتاء ويرجعونه إلى قصر فترات ضوء الشمس ودكانة النهار وطول الفترات المظلمة.