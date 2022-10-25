تحويل الكلام بكل اللهجات العربية إلى نص مكتوب بدقة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

تحويل الكلام بكل اللهجات العربية إلى نص مكتوب بدقة

قبل 11 دقيقة

تقنية تحويل الكلام المنطوق إلى نص مكتوب ليست جديدة.

ولكن لطالما شكلت اللهجات المتعددة في العالم العربي صعوبة في نسخ النصوص بدقة.

طورت شركة كناري تطبيقاً يكتب الكلام المنطوق بدقة عالية باختلاف اللهجات حتى مع دمج اللغات المختلفة في ذات الوقت.

نسيم رمضان يتعرف على هذه التقنية في قطر.

عن البرنامج

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@