وول ستريت جورنال: محمد بن سلمان يسخر من بايدن في جلساته ويشكك في توقده الذهني
وول ستريت جورنال: محمد بن سلمان يسخر من بايدن في جلساته ويشكك في توقده الذهني
نقل تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن أشخاص بالحكومة السعودية بأن ولي العهد محمد بن سلمان يسخر من بايدن في اجتماعاته ويشكك في توقده الذهني. من جانبها، وصفت متحدثة البيت الأبيض كارين جان بيير التصريحات بالسخيفة وأن بايدن يراجع العلاقات مع المملكة.
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