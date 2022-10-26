"الكراندي طوطو": مغني الراب المغربي الشهير يواجه تهما بالقذف والتهديد ومنعا من السفر

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طالب محامي مغني الراب الشهير طه الفحصي المعروف باسم "الكراندي طوطو" بالتوقف عن تصفية الحسابات السياسية بعيدا عن موكله. جاء ذلك بعد قرار النيابة العامة المغربية "الكراندي طوطو" رهن الحراسة النظرية، على خلفية شكاوى تتعلق بالقذف والتهديد وغيرها. وسبق أن أثار "الكراندي طوطو" جدلا كبيرا إثر تصريحات تدث فيها عن تدخينه الحشيش.