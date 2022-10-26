غضب فلسطيني بعد اقتحام مخيم نهر البارد بقوات جوية وبحرية لبنانية

قبل 12 دقيقة

شهد مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان، عمليات دهم​ من قبل وحدات من الجيش اللبناني، بدعم من القوات الجوية والبحرية، بحثاً عن أسلحة ومطلوبين. قوبلت العملية برفض واستنكار الفصائل الفلسطينية في لبنان.