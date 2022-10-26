غضب فلسطيني بعد اقتحام مخيم نهر البارد بقوات جوية وبحرية لبنانية
غضب فلسطيني بعد اقتحام مخيم نهر البارد بقوات جوية وبحرية لبنانية
شهد مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان، عمليات دهم من قبل وحدات من الجيش اللبناني، بدعم من القوات الجوية والبحرية، بحثاً عن أسلحة ومطلوبين. قوبلت العملية برفض واستنكار الفصائل الفلسطينية في لبنان.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.