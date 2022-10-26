جمال مبارك.. تصفيق وتهليل احتفاء به في شوارع القاهرة أثناء جنازة محامي أسرته فريد الديب

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تجمع العشرات حول جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، أثناء حضوره جنازة محامي الأسرة فريد الديب حيث قبَل أحدهم يد جمال بينما هتف آخرون "يا ريس". الاحتفاء أثار سجالا على مواقع التواصل بين مؤيدي السيسي ومؤيدي مبارك وآخرين من المعارضة.