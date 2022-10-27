الدولار مقابل الجنيه: كيف علق المصريون على تراجع عملتهم المحلية؟

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الدولار مقابل الجنيه: كيف علق المصريون على تراجع عملتهم المحلية؟

قبل 25 دقيقة

سادت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار البنك المركزي المصري، تحرير صرف الجنيه، مقابل العملات الأجنبية الأخرى، ما أدى إلى تراجعه لمستوى تاريخي.

وبعد ساعات معدودة من إعلان البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة، كسر الدولار حاجز 23 جنيها، بينما توقع خبراء وصول سعره لنحو 25 جنيها للدولار.