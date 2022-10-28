حالة طلاق كل 10 دقائق في السعودية.. لماذا سجلت حالات الطلاق زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة؟
حالة طلاق كل 10 دقائق في السعودية.. لماذا سجلت حالات الطلاق زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة؟
أشعل تقرير جديد للهيئة العامة للإحصاء في السعودية نقاشا حادا بين المغردين بعدما أشار إلى ارتفاع كبير في نسب الطلاق بالمملكة. وذكر التقرير أن معدلات الطلاق وصلت إلى حالة كل عشر دقائق.
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