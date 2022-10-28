محمد بن سلمان..إشادة من بوتين بشخصية ولي العهد السعودي وزيارة مرتقبة للرئيس الصيني إلى السعودية

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محمد بن سلمان..إشادة من بوتين بشخصية ولي العهد السعودي وزيارة مرتقبة للرئيس الصيني إلى السعودية

قبل 33 دقيقة

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة، وعقد 3 قمم. وتساءل كثيرون فيما إذا كانت ستحدد القمم الصينية مسارا جديدا للتحالف الاستراتيجي بين السعودية مع الولايات المتحدة.

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