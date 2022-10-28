جامع المعتصم..الرجل الثاني بحزب العدالة والتنمية المغربي يثير الجدل بتوليه منصبا في حكومة أخنوش
جامع المعتصم..الرجل الثاني بحزب العدالة والتنمية المغربي يثير الجدل بتوليه منصبا في حكومة أخنوش
جدل في المغرب بعد تولي جامع المعتصم، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المعارض، منصبا لدى ديوان رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وقال عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، إن المعتصم يتولى مهمة بالحكومة.
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