بي بي سي إكسترا: ما الحلول التي وجدتها لمواجهة غلاء الأسعار؟

قبل ساعة واحدة

النسبة السنوية للتضخم ارتفعت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 11 في المئة وهذا طبعا انعكس على أسعار المواد الأساسية كالحليب، والموادِ واسعة الاستهلاك كالشاي، والطعامِ الطازج الذي ارتفعت أسعاره إلى ما يزيد عن الثلاثة عشر في المئة مقارنة بالسنة الماضية.