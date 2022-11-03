بي بي سي إكسترا: ما الحلول التي وجدتها لمواجهة غلاء الأسعار؟
بي بي سي إكسترا: ما الحلول التي وجدتها لمواجهة غلاء الأسعار؟
أعلن بنك إنجلترا اليوم بأن بريطانيا تعيش أطول فترة ركود في تاريخها الحديث.
النسبة السنوية للتضخم ارتفعت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 11 في المئة وهذا طبعا انعكس على أسعار المواد الأساسية كالحليب، والموادِ واسعة الاستهلاك كالشاي، والطعامِ الطازج الذي ارتفعت أسعاره إلى ما يزيد عن الثلاثة عشر في المئة مقارنة بالسنة الماضية.
الأزمة اشتدت في بريطانيا إلى درجة أن أكثر من نصف البريطانيين قلص استخدام التدفئة والماء الساخن والكهرباء، بينما يتخلف واحد من اثني عشر مواطنا عن دفع فواتيره حسب استطلاع للرأي أجرته شركة أوبنيوم.
المزيد في تقرير منى أبو عمارة.