كيف تستعدون لمتابعة مباريات كأس العالم؟ ومن ستشجعون؟

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كيف تستعدون لمتابعة مباريات كأس العالم؟ ومن ستشجعون؟

قبل 15 دقيقة

10 أيام تفصلنا عن انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم والتي تستضيفها هذه السنة دولة عربية هي قطر.

واقع أن كأس العالم سيقام لأول مرة في الشرق الأوسط أثار الحماس في نفوس مشجعي كرة القدم حول العالم ولاسيما في العالم العربي لأن فرص احتمال حضورهم المباريات شخصيا ازدادت

من بين مشجعي كرة القدم الذين قرروا حضور المباريات في قطر زميلتنا ميس باقي التي سارعت وأسرتها إلى حجز بطاقات حضور المباريات وأيضا حجز تذاكر السفر، وهم حاليا يعدون الأيام والساعات بانتظار بدء البطولة