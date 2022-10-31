أنباء عن توقيف إعلاميين تابعين "للإخوان" في تركيا والجماعة تقول إن وضع أعضائها يسير بشكل طبيعي في البلاد

قال المذيع المصري المعارض حسام الغمري إنه تم توقيفه من قبل السلطات بسبب ما وصفه "بكود الإرهاب" الذي وضع عليه من قبل السلطات المصرية. من جانبه قال طلعت فهمي المتحدث الإعلامي باسم الجماعة إن وضع أعضائها في تركيا "يسير بشكل طبيعي" وذلك عقب تداول أنباء عن توقيف العشرات من أعضاء الجماعة.