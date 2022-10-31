موسم الرياض.. بين "ويكند الرعب" وعيد "الهالوين" فعالية بأزياء تنكرية تثير جدلا في السعودية

قبل 55 دقيقة

ما زال الجدل قائما في السعودية بشأن إقامة فعالية "ويكند الرعب"، أي نهاية أسبوع الرعب، بارتداء أزياء تنكرية مرعبة. حيث اعتبرها البعض احتفالا بعيد الهالوين، خاصة أنها جاءت قبل يومين من الاحتفال بالهالوين في الغرب، بينما نفى آخرون ذلك.