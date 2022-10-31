موسم الرياض.. بين "ويكند الرعب" وعيد "الهالوين" فعالية بأزياء تنكرية تثير جدلا في السعودية
موسم الرياض.. بين "ويكند الرعب" وعيد "الهالوين" فعالية بأزياء تنكرية تثير جدلا في السعودية
ما زال الجدل قائما في السعودية بشأن إقامة فعالية "ويكند الرعب"، أي نهاية أسبوع الرعب، بارتداء أزياء تنكرية مرعبة. حيث اعتبرها البعض احتفالا بعيد الهالوين، خاصة أنها جاءت قبل يومين من الاحتفال بالهالوين في الغرب، بينما نفى آخرون ذلك.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.