فيصل العتيبي.. التنمر على المغني السعودي الشاب يجدد النقاش حول العنصرية

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تعرض المغني السعودي الشاب فيصل العتيبي، أثناء بث مباشر على حسابه بالتيك توك، للتنمر والإساءة. وانتشر رده الغاضب على ذلك التنمر على وسائل التواصل وفتح الباب مجددا للنقاش حول العنصرية الإلكترونية.