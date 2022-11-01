لاعبان فرنسيان يغيران جنسيتهما الرياضية للإلتحاق بالمنتخب الجزائري

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اللاعبان أجريا اتصالات مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفزاف ومدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي. ووقع آيت نوري مدافع نادي وولفارهمبتون الإنكليزي وعوار لاعب وسط نادي ليون الفرنسي بصفة رسمية على طلب تحويل جنسيتهما الرياضية من الفرنسية إلى الجزائري..وهم بإنتظار قرار الفيفا للإلتحاق بمعسكر تدريبات المنتخب الجزائري

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