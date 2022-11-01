أنباء عن توقيف إعلاميين مصريين معارضين في تركيا

قبل 25 دقيقة

قال المذيع المصري المعارض حسام الغمري إنه تم توقيفه من قبل السلطات بسبب ما وصفه "بكود الإرهاب" الذي وضع عليه من قبل السلطات المصرية. من جانبه قال طلعت فهمي المتحدث الإعلامي باسم الجماعة إن وضع أعضائها في تركيا "يسير بشكل طبيعي" وذلك عقب تداول أنباء عن توقيف العشرات من أعضاء الجماعة.