قرية "كمل نومك" السودانية تثير الجدل على مواقع التواصل.. فما السبب وراء تسميتها؟
قرية "كمل نومك" السودانية تثير الجدل على مواقع التواصل.. فما السبب وراء تسميتها؟
تقع قرية "كمل نومك" على بعد مئتين وخمسةَ عشرَ كيلومترا من العاصمة الخرطوم في ولاية الجزيرة. وسميت بهذا الاسم لما تحظى به القرية من الآمان ما لا يستدعي حراسة أهلها لمواشيهم طوال الليل، لذلك يكملون نومهم حتى الصباح.
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