قمة جامعة الدول العربية تنطلق في الجزائر تحت شعار "لم الشمل" وسط غياب ثلث القادة
قمة جامعة الدول العربية تنطلق في الجزائر تحت شعار "لم الشمل" وسط غياب ثلث القادة
بدأت أعمال القمة العربية في الجزائر التي ستناقش بها القضية الفلسطينية وكذلك الأزمات العربية في كل من سوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال بالإضافة إلى التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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