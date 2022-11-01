قمة جامعة الدول العربية تنطلق في الجزائر تحت شعار "لم الشمل" وسط غياب ثلث القادة

قبل 31 دقيقة

بدأت أعمال القمة العربية في الجزائر التي ستناقش بها القضية الفلسطينية وكذلك الأزمات العربية في كل من سوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال بالإضافة إلى التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية.