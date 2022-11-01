اعتقال ناشط بيئي هندي رفقة محاميه في مصر

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أفرجت قوات الأمن المصرية، عن الناشط البيئي آجيت راجاجوبال، هندي الجنسية، وصديقه المحامي الحقوقي مكاريوس لحظي، عقب يوم من إلقاء القبض عليهما. حيث كان الناشط الهندي، بدأ مسيرة على الأقدام من مدينة القاهرة باتجاه مدينة السويس شرقا، لمسافة 260 كيلومتراً للتوعية بمخاطر الانبعاثات على البيئة، إلا أن كمينا أمنيا استوقفه في العاصمة القاهرة.