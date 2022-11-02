كيف تساهم مقلاتك في تلوث مياه الشرب؟

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كيف تساهم مقلاتك في تلوث مياه الشرب؟

قبل ساعة واحدة

تلوث مياه الشرب كان أكبر هموم شباب تونس ومصر والعراق والأردن وفلسطين على الصعيد البيئي، بحسب استطلاع العالم العربي لعام ٢٠٢٢، الذي أجرته شبكة أبحاث البارومتر العربي لصالح بي بي سي نيوز.

في هذه الحلقة من بي بي سي إكسترا، ستتعرفون على أبرز ملوّثات مياه الشرب، من بينها مادة كيميائية جديدة موجودة في مقلاتك غير اللاصقة.

في الأستديو، يعرفنا رمزي بو خليل الاختصاصي في جودة المياه على سبل لتنقية المياه في المنزل بمشاركة عنقاء من تونس وضحى من سوريا.

أما التقارير فستأخذكم إلى سوريا والأراضي الفلسطينية.

في مدينة إدلب السورية، ما يزال مرض الكوليرا الذي تفشى منذ شهرين يقلق السكان، خاصة أنه ينتقل عن طريق الماء.

أما في غزّة، تحدثنا ليلى - وهي أم لعدة أطفال - عن اضطرارها لشرب مياه ملوثة كون البديل خارج متناولها.

تقديم: سيف الدين رباعي

إعداد: سارة بونوار

مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية

رئيسة التحرير: أريج زيّات