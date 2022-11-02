القمة العربية: لماذا لم يلق المغرب كلمته في الجلسة العلنية؟

قبل ساعة واحدة

انتهت الجلسة العلنية لاجتماع القمة العربية المنعقدة في الجزائر، وتكلم فيها القادة العرب ومنهم من أسهب في العرض، بينما لم يتدخل وزير الخارجية المغربي لإسماع كلمة بلاده خلال الجلسة، بينما غضب يمنيون كثر من موقع الرئيس اليمني في الصورة الرسمية للقادة.