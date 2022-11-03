"دنيانا": المرأة الريفية… المرأة المعيلة

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"دنيانا": المرأة الريفية… المرأة المعيلة

قبل 50 دقيقة

في الريف، تقوم النساء والشابات بأعمال كثيرة من أجل كسب لقمة العيش. من زراعة وفلاحة الأرض، وتربية الماشية، وجمع الحطب، والأعمال الحرفية إلى الأعمال المنزلية وتربية الأطفال. أعمال تحتاج إلى جهد كبير يفوق قدرتها أحيانا.

في "دنيانا" هذا الأسبوع نموذجان عن سيدتين ريفيتين تعملان لإعالة أسرتيهما. نتعرّف من خلالهن على حياة المرأة الريفية، مسؤولياتها، وتحدياتها.

منى السباعي من مصر، هي سيدة أربعينية تتسلق شجر النخيل، تقطف البلح، ومن ثم تقوم ببيعه. مهنة تشكل خطرا على حياتها، ورغم ذلك تتسلق منى أشجار النخيل الشاهقة لكسب لقمة عيشها.

ونبيهة أحمد سعيد من اليمن، هي سيدة ثلاثينية وأم لسبعة أطفال. تعمل نبيهة داخل وخارج المنزل لمساعدة أسرتها إلا أنّ الحرب المستمرة أثرت عليهم بشكل كبير.

في "دنيانا" هذا الأسبوع أميرة عبد الرحمن أكاديمية في الجامعة الأميركية في القاهرة من السودان، زينب خير محامية من مصر، رحمة الجوادي مؤسِسة جمعية "المرأة الريفية في جندوبة" من تونس، وملاك سويد انثروبولوجية من سوريا.