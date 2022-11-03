تصريحات رئيس بلدية الخليل حول الكلاب الضالة تثير غضب الفلسطينيين
تصريحات رئيس بلدية الخليل حول الكلاب الضالة تثير غضب الفلسطينيين
تصريحات رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة خلال مداخلة مع إذاعة منبر الحرية أن البلدية ستصرف 20 شيكل لأي مواطن يحضر أو يقتل كلبا من الكلاب الضالة، في خطوة للتخلص من هذه الكلاب، هذه التصريحات أثارت غضب الفلسطينيين والجمعيات الفلسطينية للرفق بالحيوان.
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