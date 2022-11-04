البابا فرانسيس يطالب في البحرين بإلغاء الإعدام..وشيخ الأزهر يدعو لحوار سني شيعي
البابا فرانسيس يطالب في البحرين بإلغاء الإعدام..وشيخ الأزهر يدعو لحوار سني شيعي
يقوم البابا فرانسيس، بابا الكاثوليك بزيارة تاريخية إلى البحرين تدوم لثلاثة أيام، وقد رافقت هذه الزيارة دعوات لاحترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح السجناء ووقف أحكام الإعدام بحق الناشطين البحرينيين من الشيعة.
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