تكريم الماكيرا العراقية سارة حيدر بحضور ضباط من الجيش العراقي يثير انتقادات

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أثار مقطع فيديو وثق حضور خبيرة التجميل العراقية سارة حيدر إلى جانب ضباط بالجيش العراقي، خلال مهرجان عشتار الجمال في بغداد، جدلا واسعا. وعلى إثر الضجة العارمة وجه رئيس أركان الجيش العراقي بالتحقيق في الواقعة.