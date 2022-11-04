شابة ألمانية ترفض الاحتفاظ بميراث بقيمة مليارات الدولارات
شابة ألمانية ترفض الاحتفاظ بميراث بقيمة مليارات الدولارات
أبدت شابة ألمانية تدعى "مارلين إنجلهورن" استيائها بعد أن باتت في طريقها للحصول جزء من ميراث جدتها البالغ أكثر من 4 مليارات دولار. وقالت "مارلين" إنها تفضل التخلي غالبية حصتها منها للأعمال الخيرية. كما تدعو "مارلين" لأن تكون الدولة صاحبة القرار في إعادة توزيع الثروات من خلال الضرائب.
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