شابة ألمانية ترفض الاحتفاظ بميراث بقيمة مليارات الدولارات

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أبدت شابة ألمانية تدعى "مارلين إنجلهورن" استيائها بعد أن باتت في طريقها للحصول جزء من ميراث جدتها البالغ أكثر من 4 مليارات دولار. وقالت "مارلين" إنها تفضل التخلي غالبية حصتها منها للأعمال الخيرية. كما تدعو "مارلين" لأن تكون الدولة صاحبة القرار في إعادة توزيع الثروات من خلال الضرائب.