بووانو: الحكومة تولي إهتماما أكبر لما يقوله حزبنا

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بووانو: الحكومة تولي إهتماما أكبر لما يقوله حزبنا

قبل 27 دقيقة

أكد الدكتورعبد الله بووانو رئيس كتلة العادلة والتنمية في مجلس النواب المغربي ضرورة فرض ضرائب استثنائية على شركات المحروقات وشركات قطاعات أخرى استطاعت تحقيق أرباح خيالية حسب وصفه. ودعا الدكتور بووانو إلى ضرروة أن يستفيد المواطن من الإيرادات التي تحصلت عليها الحكومة من مصادر مختلفة في الفترة التي خلال هذه السنة والفترة التي أعقبت تفشي جائجة كوفيد.

ويرى ريئس كتلة العدالة والتنمية أنّ حزبه يقوم بدوره في االمعارضة رغم قلة عدده مقاعده في مجلس النواب بل أنّ الحكومة المغربية تولي اهتماماً اكبر للانتقادات التي يوجهها حزبه لأدائها

وقال الدكتور بووانو إنّ الأموال التي صرفت على الدعاية في الانتخابات الماضية "لم يشهد المغرب لها مثيلا في السايق" حسب تعبيره .

ويرى رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية أنّ الحزب تعرض لنوع من الاسنصال ليصل إلى ما وصل إليه في الانتخابات الماضية،وإنّ أقر بوجود بعض العوامل داخل الحزب التي ربما تسببت في فيما وصل إليه.

فكيف ينظر الدكتور بووانو للاحتجاجات التي تشهدها مدن مغربية من قبل فئات مختلفة؟ وما مدى الحرية التي يتمتع بها أعضاء الحزب وقياداته في إبداء آرائهم؟ وما تأثير ما يقال عن تراجع ما يوصف بالإسلام السياسي في المنطقة على النتائج التي حققها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة؟