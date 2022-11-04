بووانو: الحكومة تولي اهتماماً أكبر لما يقوله حزبنا

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بووانو: الحكومة تولي اهتماماً أكبر لما يقوله حزبنا

قبل 40 دقيقة

شدّد الدكتور عبد الله بووانو رئيس كتلة العدالة والتنمية في مجلس النواب المغربي على ضرورة فرض ضرائب استثنائية على شركات المحروقات وشركات قطاعات أخرى في بلاده استطاعت تحقيق أرباح خيالية حسب وصفه. ودعا بووانو إلى ضرروة أن يستفيد المواطن المغربي من الإيرادات التي تحصلت عليها الحكومة من مصادر مختلفة خلال هذه السنة والفترة التي أعقبت تفشي جائحة كورونا

ويرى رئيس كتلة العدالة والتنمية في مجلس النواب المغربي أنّ حزبه يقوم بدوره في المعارضة رغم قلة عدد مقاعده في مجلس النواب، بل أنّ الحكومة المغربية تولي اهتماماً أكبر للانتقادات التي يوجهها حزبه لأدائها على حد تعبيره. وقال بووانو إنّ الأموال التي صُرفت على الدعاية في الانتخابات الماضية "لم يشهد المغرب لها مثيلاً في السابق" حسب رأيه. ويرى رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية أنّ الحزب تعرض لنوع من الاستئصال مما تسبب في التراجع الذي مُني به في الانتخابات الماضية، وإن أقرّ بوجود بعض العوامل داخل الحزب التي ربما تسببت فيما وصل إليه.

فكيف ينظر الدكتور بووانو للاحتجاجات التي تشهدها مدن مغربية من قبل فئات مختلفة؟ وما مدى الحرية التي يتمتع بها أعضاء الحزب وقياداته في إبداء آرائهم؟ وماهي أسباب تراجع ما يوصف بالإسلام السياسي في المنطقة وتداعياته على حزب العدالة والتنمية؟