قمة المناخ 2022: دعوات لإطلاق سراح علاء عبد الفتاح تزامنا مع قمة المناخ

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قالت سناء سيف شقيقة الناشط المعارض علاء عبد الفتاح إنها جاءت لشرم الشيخ للتظاهر والضغط على الحكومة أمام حكام العالم كي تطلق سراح شقيقها علاء عبد الفتاح، والذي دخل إضرابا مفتوحا عن الطعام.

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