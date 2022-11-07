عالم الآثار المصري زاهي حواس ينتقد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت

قبل 17 دقيقة

أحيت تصريحات وزير الآثار المصري السابق، زاهي حواس، حول رفع الأذان عبر مكبرات الصوت جدلا قديما جديدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حواس انتقد أصوات الأذان ووصفها بأنها تزعج السائحين وقوبلت تصريحاته بردود فعل متباينة.

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