ضاحي خلفان يصف احتفالات الهالوين بـ "الشيطانية"

قبل 12 دقيقة

في سلسلة تغريدات على تويتر وجه ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، انتقادات لاذعة لاحتفالات "الهالوين" واعتبر أن السماح بها "كارثة أخلاقية ". بعض المغردين هاجموا خلفان بعدما اعتبروا تغريداته انتقادا لموسم الرياض الذي شهد فعالية "نهاية أسبوع الرعب".